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Белоусов начал объезд парадных расчетов перед Парадом Победы

Андрей Белоусов поздравляет участников военного парада с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Тимур Шерзад 2025-05-09 10:07:55
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министр обороны России Андрей Белоусов начал объезд войск, выстроенных в парадные расчеты перед военным парадом в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Белоусов вместе с главкомом Сухопутных войск России Салюковым, который командует парадом, объезжает парадные расчеты на автомобиле. Министр традиционно принимает Парад Победы

Андрей Белоусов поздравляет участников Парада Победы с 80-летием разгрома нацистской Германии в Великой Отечественной войне.

В этот день, 9 мая 1945 года, руководство Третьего рейха подписало безоговорочную капитуляцию. Наши предки избавили мир от нацизма после 1418 дней тяжелой войны - самой масштабной и кровопролитной за всю историю человечества. 

 

#парад #Москва #Красная площадь #Андрей Белоусов #Парад Победы-2025
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