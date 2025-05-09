Белоусов начал объезд парадных расчетов перед Парадом Победы

Министр обороны России Андрей Белоусов начал объезд войск, выстроенных в парадные расчеты перед военным парадом в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Белоусов вместе с главкомом Сухопутных войск России Салюковым, который командует парадом, объезжает парадные расчеты на автомобиле. Министр традиционно принимает Парад Победы.

Андрей Белоусов поздравляет участников Парада Победы с 80-летием разгрома нацистской Германии в Великой Отечественной войне.

В этот день, 9 мая 1945 года, руководство Третьего рейха подписало безоговорочную капитуляцию. Наши предки избавили мир от нацизма после 1418 дней тяжелой войны - самой масштабной и кровопролитной за всю историю человечества.