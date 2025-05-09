Белоусов заехал на Красную площадь, чтобы принять Парад Победы

Министр обороны России Андрей Белоусов на автомобиле Aurus выехал на Красную площадь, чтобы принять военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Трансляцию мероприятия вела «Звезда».

На кадрах видно, как глава оборонного ведомства принял доклад от главнокомандующего ВС РФ Олега Салюкова о готовности. После этого, он направился для приветствия военнослужащих сухопутных войск.

Это первый Парад Победы Белоусова в должности главы российского оборонного ведомства.

Напомним, Парад Победы в Москве стартовал в 10:00мск. Помимо подразделений российских войск, в нем также приняли участие парадные расчеты из иностранных государств.