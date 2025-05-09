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Белоусов заехал на Красную площадь, чтобы принять Парад Победы

Для Андрея Белоусова это первый Парад Победы в должности министра обороны России.
Глеб Владовский 2025-05-09 10:05:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Министр обороны России Андрей Белоусов на автомобиле Aurus выехал на Красную площадь, чтобы принять военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Трансляцию мероприятия вела «Звезда».

На кадрах видно, как глава оборонного ведомства принял доклад от главнокомандующего ВС РФ Олега Салюкова о готовности. После этого, он направился для приветствия военнослужащих сухопутных войск.

Это первый Парад Победы Белоусова в должности главы российского оборонного ведомства.

Напомним, Парад Победы в Москве стартовал в 10:00мск. Помимо подразделений российских войск, в нем также приняли участие парадные расчеты из иностранных государств.

#9 мая #день победы #Красная площадь #Андрей Белоусов #Парад Победы-2025
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