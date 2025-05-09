Первый с 2022 года «Бессмертный полк» прошел во Владивостоке

Первая с 2022 года акция «Бессмертный полк» прошла в очном формате во Владивостоке. Тысячи горожан вышли на центральную улицу города с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны.

Шествие началось сразу после парада Победы и прошло от здания «Серая лошадь» (улица Алеутская, 19а) по улице Светланской, затем по набережной Цесаревича до мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».

Парад в столице Дальнего Востока РФ стал вторым в стране. Его опередил по времени только Петропавловск-Камчатский.

Далее торжественные мероприятия продолжились на Сахалине.