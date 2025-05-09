МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Первый с 2022 года «Бессмертный полк» прошел во Владивостоке

Акция вызвала настоящий ажиотаж в городе.
Константин Денисов 2025-05-09 04:43:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Первая с 2022 года акция «Бессмертный полк» прошла в очном формате во Владивостоке. Тысячи горожан вышли на центральную улицу города с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны.

Шествие началось сразу после парада Победы и прошло от здания «Серая лошадь» (улица Алеутская, 19а) по улице Светланской, затем по набережной Цесаревича до мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».

Парад в столице Дальнего Востока РФ стал вторым в стране. Его опередил по времени только Петропавловск-Камчатский.

Далее торжественные мероприятия продолжились на Сахалине.

#Бессмертный полк #Владивосток #Парад Победы-2025
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 