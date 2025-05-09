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Путин поблагодарил Вучича за приезд в Москву, несмотря на трудности

Президент РФ подчеркнул, что знает о проблемах, с которыми пришлось столкнуться Вучичу ради того, чтобы прибыть в Россию.
Анастасия Бобылева 2025-05-09 21:44:40
© Фото: Сергей Бобылев Фотохост-агентство РИА Новости © Видео: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин поблагодарил сербского лидера Александра Вучича за то, что он приехал в Москву, несмотря на логистические трудности. Об этом он сказал во время встречи с коллегой в Кремле.

«Мы искренне ценим, что в этот знаменательный день 80-летия Великой Победы вы с нами, принимаете личное участие в торжественных мероприятиях, хотя знаю, что вас пытались отговаривать, да и проблемы определенные создавали, логистические», - подчеркнул он.

Речь идет о действиях Литвы и Латвии - в преддверии 9 Мая две страны закрыли свое воздушное пространство для самолета Александра Вучича, направлявшегося в Москву.

Прибыв в Россию, сербский президент прокомментировал поведение Вильнюса и Риги. Он сказал, что прилетел сюда ради своего народа и что его не волнует, что об этом думают другие.

#Россия #в стране и мире #Сербия #день победы #Александр Вучич #Владимир Путин
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