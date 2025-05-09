Путин поблагодарил Вучича за приезд в Москву, несмотря на трудности

Российский президент Владимир Путин поблагодарил сербского лидера Александра Вучича за то, что он приехал в Москву, несмотря на логистические трудности. Об этом он сказал во время встречи с коллегой в Кремле.

«Мы искренне ценим, что в этот знаменательный день 80-летия Великой Победы вы с нами, принимаете личное участие в торжественных мероприятиях, хотя знаю, что вас пытались отговаривать, да и проблемы определенные создавали, логистические», - подчеркнул он.

Речь идет о действиях Литвы и Латвии - в преддверии 9 Мая две страны закрыли свое воздушное пространство для самолета Александра Вучича, направлявшегося в Москву.

Прибыв в Россию, сербский президент прокомментировал поведение Вильнюса и Риги. Он сказал, что прилетел сюда ради своего народа и что его не волнует, что об этом думают другие.