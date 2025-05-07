Вучич заявил, что его не волнует мнение других о его визите в Москву

Сербский президент Александр Вучич прокомментировал свой приезд в российскую столицу для участия в празднествах по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также для переговоров со своим коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами.

Вучич заявил, что Белград не пострадает из-за его приезда в Россию. Также он обратился к представителям Евросоюза, отметив, что его не тревожит их мнение о нем, но он переживает только за свой народ.

«Я здесь для того, чтобы бороться за свой народ и свою страну. Меня совершенно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет. Меня выбрал сербский народ, меня избрали граждане Сербии», - заявил Вучич, добавив, что ни в Риге, ни в Таллине, ни в Вильнюсе или где-то еще его не выбирали.

Сербский лидер поделился своими планами на ближайшие дни. Так, 8 мая он может встретиться с предстоятелем Русской православной церкви патриархом Кириллом. Во время встречи он вручит главе РПЦ орден, отметив, что это для «огромная честь и большая привилегия» для него, как для президента Сербии.

Также в этот день Вучич проведет встречу с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. На 9 мая у него назначены переговоры с Путиным, а до этого - с председателем КНР Си Цзиньпином. Обо всем этом он рассказал журналистам Радио и телевидения Сербии.

Вечером 7 мая стало известно о прилете президента Сербии Вучича в Москву. Напомним, что несколько дней назад он почувствовал сильное недомогание. Но сербский минфин предупреждал, что глава государст

ва сдержит слово и приедет в Москву в День Победы.