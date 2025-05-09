Путин сделал комплимент походке Роберта Фицо

Президент РФ Владимир Путин сделал комплимент «спортивной», как он выразился, походке премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Это произошло во время встречи политиков в Кремле.

«У вас прямо такая спортивная походка», - отметил Путин, пожимая коллеге руку.

Фицо улыбнулся и уточнил, состоится ли сегодня их встреча. Российский президент подтвердил, что она состоится.

Владимир Путин утром 9 мая лично поприветствовал в Кремле всех зарубежных лидеров, приехавших на празднование Дня Победы в Москву. Уже после Парада он вместе с ними возложил цветы к Вечному огню.