Путин с иностранными лидерами возложил цветы к Вечному огню

Президент РФ Владимир Путин вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Вечному огню на Красной площади.

На кадрах видно, как почетный караул возложил сплетенный из цветов и обернутый георгиевской лентой венок к Могиле неизвестного солдата. Следом за ним к Вечному огню с цветами в руках подошли президент РФ Владимир Путин и приглашенные иностранные лидеры.

На церемонии присутствовали, лидеры и представители Китая, Монголии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Лаоса, Армении, Венесуэлы и других государств. После того, как главы государств возложили букеты цветов у памятника, они почтили минутой молчания павших Советских воинов.

Напомним, в Параде, приуроченном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, помимо подразделений российских войск, приняли участие парадные расчеты из ряда иностранных государств.