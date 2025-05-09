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Путин с иностранными лидерами возложил цветы к Вечному огню

Церемония возложения прошла после Парада Победы.
Глеб Владовский 2025-05-09 11:44:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Вечному огню на Красной площади.

На кадрах видно, как почетный караул возложил сплетенный из цветов и обернутый георгиевской лентой венок к Могиле неизвестного солдата. Следом за ним к Вечному огню с цветами в руках подошли президент РФ Владимир Путин и приглашенные иностранные лидеры.

На церемонии присутствовали, лидеры и представители Китая, Монголии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Лаоса, Армении, Венесуэлы и других государств. После того, как главы государств возложили букеты цветов у памятника, они почтили минутой молчания павших Советских воинов.

Напомним, в Параде, приуроченном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, помимо подразделений российских войск, приняли участие парадные расчеты из ряда иностранных государств.

#в стране и мире #9 мая #день победы #Владимир Путин #возложение цветов
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