Путин встретил иностранных лидеров в Кремле

Президент России Владимир Путин лично встретил иностранных лидеров, которые приехали на Парад Победы в Москву, в Кремле. В частности, он тепло поприветствовал президента Белоруссии Александра Лукашенко, главу КНР Си Циньпина, бразильского лидера Луиса Игнасиу Лулу де Силву, президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Лидеры иностранных государств займут места на трибунах Красной площади. Военный парад по случаю Победы в Великой Отечественной войне начнется в 10.00.

Затем пройдет традиционное совместное возложение лидерами венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. После этого в Кремле начнется официальный прием иностранных гостей от имени президента Российской Федерации.

На Параде Победы в Москве присутствуют 27 зарубежных глав государств.