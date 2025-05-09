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Патриарх Кирилл поздравил папу Льва XIV с избранием

Глава РПЦ выразил надежду на развитие отношений с Римской церковью.
Анастасия Бобылева 2025-05-09 18:15:45
© Фото: Cecilia Fabiano, Keystone Press Agency, Global Look Press

Патриарх Кирилл поздравил нового папу римского Льва XIV с избранием и выразил надежду на развитие отношений между РПЦ и Римско-католической церковью. Текст его обращения опубликован на сайте патриархии.

«Примите искренние поздравления с избранием Вас на кафедру Римских епископов! Вы начинаете служение предстоятеля Римско-католической церкви в особый исторический момент, связанный как с рядом цивилизационных вызовов, так и с определенными знаками надежды», - отметил он.

По словам патриарха Кирилла, взаимоотношения христианского Востока и Запада имеют особое значение в контексте судеб мира.

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил с избранием папу Льва XIV. По мнению эксперта, такое имя новый понтифик выбрал себе не случайно - его предшественник Лев XIII был первым папой, обратившим внимание на социальные проблемы.

#в стране и мире #патриарх Кирилл #РПЦ #Папа Римский #Римско-католическая церковь #Лев XIV
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