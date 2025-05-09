МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Религиовед объяснил, что означает имя папы римского Льва XIV

По словам эксперта, предыдущий папа с таким именем был первым римским первосвященником, обратившим внимание на социальные вопросы.
Анастасия Бобылева 2025-05-09 16:07:23
© Фото: Stefano Spaziani, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Религиовед Сергей Фирсов рассказал, каким будет папство нового понтифика Льва XIV. По его словам, Роберт Фрэнсис Прево продолжит политику своего предшественника.

«Думаю, что политика предыдущего папы Франциска будет продолжена. Известно, что новый папа - миссионер, и он заявлял о себе как о миссионере с самого начала, когда еще не был папой», - заявил Фирсов.

Еще до избрания Прево заявлял, что его призвание - проповедовать Евангелие, где бы он ни находился, как и у каждого христианина. И свое имя он выбрал не случайно, как считает эксперт. Предыдущий папа с таким именем, Лев XIII, был первым из римских первосвященников, кто начал думать о решении социальных вопросов.

«До него имя Лев носил папа римский, избранный в 1878 году, известный как папа, впервые обративший внимание на решение социальных вопросов. Ему принадлежала энциклика Rerum Novarum - "О новых вещах". Лев XIII обратился к социальной проблематике раньше, чем кто бы то ни было из римских первосвященников», - подчеркнул Сергей Фирсов.

Днем ранее, в четверг, 8 мая, в Ватикане избрали нового папу римского - им оказался американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Российский президент Владимир Путин в телеграмме поздравил понтифика с избранием.

#Ватикан #наш эксклюзив #Папа Римский #Лев XIV #Роберт Фрэнсис Прево
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 