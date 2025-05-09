Религиовед объяснил, что означает имя папы римского Льва XIV

Религиовед Сергей Фирсов рассказал, каким будет папство нового понтифика Льва XIV. По его словам, Роберт Фрэнсис Прево продолжит политику своего предшественника.

«Думаю, что политика предыдущего папы Франциска будет продолжена. Известно, что новый папа - миссионер, и он заявлял о себе как о миссионере с самого начала, когда еще не был папой», - заявил Фирсов.

Еще до избрания Прево заявлял, что его призвание - проповедовать Евангелие, где бы он ни находился, как и у каждого христианина. И свое имя он выбрал не случайно, как считает эксперт. Предыдущий папа с таким именем, Лев XIII, был первым из римских первосвященников, кто начал думать о решении социальных вопросов.

«До него имя Лев носил папа римский, избранный в 1878 году, известный как папа, впервые обративший внимание на решение социальных вопросов. Ему принадлежала энциклика Rerum Novarum - "О новых вещах". Лев XIII обратился к социальной проблематике раньше, чем кто бы то ни было из римских первосвященников», - подчеркнул Сергей Фирсов.

Днем ранее, в четверг, 8 мая, в Ватикане избрали нового папу римского - им оказался американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Российский президент Владимир Путин в телеграмме поздравил понтифика с избранием.