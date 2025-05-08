Новым Папой Римским избран Роберт Фрэнсис Прево

На конклаве новым Папой Римским избрали американского кардинала Роберта Фрэнсиса Прево. Он принял имя Лев XIV.

Новоизбранный понтифик уже вышел на балкон собора Святого Петра в белом облачении. Его появление с восторгом приветствовали тысячи людей, которые собрались на площади перед базиликой.

Напомним, об избрании нового Папы Римского стало известно после семи часов вечера по московскому времени. Событие ознаменовал белый дым из трубы на крыше Сикстинской капеллы.

Предыдущим главой Римско-Католической церкви был Франциск, скончавшийся 21 апреля. Он стал понтификом в марте 2013 года.