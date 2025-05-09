Ватикан опубликовал первые кадры с избранным папой Львом XIV

Ватикан опубликовал первые кадры с новым Папой Римским Львом XIV. На них Роберт Фрэнсис Прево уже одет как понтифик.

Сначала появилось видео из Сикстинской капеллы, на котором избранному Папе аплодируют кардиналы.

Следующие кадры с понтификом уже сделаны во время молитвы Льва в Паолинской капелле. Затем он поприветствовал рядовых сотрудников Ватикана.

Напомним, что Прево был избран 8 мая конклавом кардиналов. 69-летний папа является представителем Ордена августинцев.

Ранее Льва XIV поздравил с избранием президент России Владимир Путин.