Ватикан опубликовал первые кадры с избранным папой Львом XIV

Ватикан опубликовал первые кадры с новым Папой Римским Львом XIV. На них Роберт Фрэнсис Прево уже одет как понтифик.
Сначала появилось видео из Сикстинской капеллы, на котором избранному Папе аплодируют кардиналы.
Следующие кадры с понтификом уже сделаны во время молитвы Льва в Паолинской капелле. Затем он поприветствовал рядовых сотрудников Ватикана.
Напомним, что Прево был избран 8 мая конклавом кардиналов. 69-летний папа является представителем Ордена августинцев.
Ранее Льва XIV поздравил с избранием президент России Владимир Путин.
