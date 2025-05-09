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Иностранные гости поздравили на родных языках с Днем Победы

Журналисты из множества стран, в том числе с Запада, прибыли в Москву, чтобы осветить происходящее на Красной площади.
Константин Коковешников Глеб Владовский 2025-05-09 10:02:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Прибывшие в Москву иностранные гости поздравили на родных языках с Днем Победы. Корреспондент «Звезды» опубликовал видеозапись с поздравлениями.

Сообщается, что всего в Москву прибыли около 2 500 журналистов из разных стран, в том числе из западных государств. Они будут освещать проходящий на Красной площади Парад.

Отмечается, что звучали не только английский и французский, но и языки стран Азии и Африки.

Ранее сообщалось о прибытии иностранных гостей в Кремль на Парад Победы. Президент РФ Владимир Путин встретил прибывших в Москву иностранных лидеров.

#день победы #поздравление #наш эксклюзив #Иностранцы
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