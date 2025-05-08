Режим повышенной опасности объявили в Нью-Дели из-за атак Пакистана

Режим повышенной опасности объявили в столице Индии – Нью-Дели в связи с обострением отношений между двумя странами. Об этом сообщает Press Trust of India.

«В Дели был объявлен высокий уровень тревоги, и все отпуска городских служащих были отменены, поскольку военные действия между Индией и Пакистаном усилились», – говорится в публикации.

Так, всех, кто находился возле мемориала «Ворота Индии», попросили покинуть его территорию. Кроме того, полиция отрегулировала движение в этом районе, хотя ее представитель заявил, что это ежедневная практика.

Напомним, отношения между странами обострились 22 апреля после того, как предположительно двое пакистанских террористов расстреляли туристов в Пахалгаме. Несмотря на то, что Пакистан отрицал свою причастность к теракту, Индия 7 мая атаковала террористические объекты на территории Пакистана.

Однако по словам пакистанских властей удары пришлись по пяти населенным пунктам, в результате погибли не менее 31 человека. Пакистан также предпринял атаку на индийские военные объекты.