Восемь человек погибли в результате ракетного удара Индии по Пакистану. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на пресс-службу минобороны исламской республики.

Напомним, что Индия объявила о начале операции «Синдур» и нанесли удар по объектам террористической инфраструктуры Пакистана.

Ранее сообщалось о трех погибших, один из которых ребенок, и 12 пострадавших.

Пакистан уже успел нанести ответный удар по территории Индии.

Отношения между странами значительно ухудшились после теракта в Индии 22 апреля, когда двое неизвестных, предположительно пакистанских террориста, открыли огонь по туристам в Индии. Погибли 27 человек.