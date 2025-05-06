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Пакистан категорически отверг свою причастность к теракту в Индии

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Константин Денисов 2025-05-06 01:28:13
© Фото: UN Photo XinHua Globallookpress

Пакистан категорически отверг свою причастность к теракту в Индии 22 апреля. Об этом заявил журналистам Постпред страны при ООН Асим Ифтихар Ахмад.

«Заявления Индии являются не чем иным, как ничем не подкрепленными бездоказательными обвинениями, призванными послужить политическим интересам и стратегическим целям», – сказал Ахмад.

Он добавил, что Пакистан не хочет обострения отношений и эскалации, однако готов отстаивать свой суверенитет в соответствии со ст. 51 Устава ООН.

5 мая состоялись закрытые консультации по вопросу нарастающей напряженности в отношениях между двумя странами. Инициатором заседания стал Пакистан. Ахмад выступил с речью, обратившись к членам организации.

Напомним, 22 апреля двое неизвестных расстреляли группу туристов в Индии. Погибли 27 человек. Индийские власти заявили, что преступники принадлежат к пакистанским террористическим ячейкам.

#в стране и мире #Индия #Пакистан #ООН #Теракт
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