Минтранс: российская гражданская авиация возобновила полеты по расписанию

Российские авиакомпании вернулась к выполнению полетов по расписанию. Об этом в четверг вечером сообщили пресс-службе Министерства транспорта РФ. В ведомстве подчеркнули, что сбои возникли из-за ограничений на использование воздушного пространства.

«Ведущие российские авиакомпании, выполняющие 96% пассажирских перевозок отечественной гражданской авиации, вернулись к выполнению полетов по регулярному расписанию», - говорится в заявлении Минтранса РФ.

Напомним, на днях из-за временных ограничений на работу российский аэропортов были задержаны десятки рейсов. Многим пассажирам пришлось часами ожидать вылета.

Ситуация начала нормализоваться уже накануне. Так, к концу вчерашнего вечера из 186 самолетов, которые сели на запасных аэродромах, в точку назначения прибыли 165.

До этого министр транспорта Роман Старовойт заявлял, что возврат к расписанию обеспечивался едва ли не в ручном режиме. Ограничения, по его словам, вводились в первую очередь ради безопасности пассажиров