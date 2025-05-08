В аэропорты назначения прибыли 165 рейсов, менявшие маршрут из-за ограничений

В конечные пункты назначения перелетели 165 рейсов из 186, изменивших первоначальные места прибытия из-за введенных в аэропортах ограничениях. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Из 186 самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах 6-7 мая из-за ограничений на использование воздушного пространства, в аэропорты первоначального назначения перелетели 165 самолетов (89%)», – написал Кореняко.
Он добавил, что Росавиация совместно с Минтрансом РФ продолжают контролировать работу и оказывать содействие аэропортам и экипажам в условиях массовых ограничений.
Напомним, ранее из-за временных ограничений на работу российских аэропортов были задержаны десятки рейсов. Пассажирам приходится часами ожидать вылета.
Глава Минтранса РФ Роман Старовойт назвал текущие масштабы закрытия воздушного пространства над Россией беспрецедентными.
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