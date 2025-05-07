Старовойт назвал беспрецедентным масштаб закрытия воздушного пространства

Закрытие воздушного пространства в России достигло беспрецедентного масштаба. Ограничения введены в первую очередь ради безопасности пассажиров. Об этом телеканалу «Звезда» заявил министр транспорта Роман Старовойт.

«В ручном режиме сейчас обеспечиваем возврат к расписанию», - отметил глава ведомства.

Старовойт отметил, что авиакомпании будут тщательнее работать с пассажирами и предоставлять им все необходимые услуги.

Напомним, ранее из-за временных ограничений на работу российских аэропортов были задержаны десятки рейсов. Пассажирам приходится часами ожидать вылета.