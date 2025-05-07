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Старовойт назвал беспрецедентным масштаб закрытия воздушного пространства

Министр транспорта отметил, что сейчас в ручном режиме обеспечивается возврат к расписанию.
Сергей Лебедев 2025-05-07 18:11:42
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Закрытие воздушного пространства в России достигло беспрецедентного масштаба. Ограничения введены в первую очередь ради безопасности пассажиров. Об этом телеканалу «Звезда» заявил министр транспорта Роман Старовойт.

«В ручном режиме сейчас обеспечиваем возврат к расписанию», - отметил глава ведомства.

Старовойт отметил, что авиакомпании будут тщательнее работать с пассажирами и предоставлять им все необходимые услуги.

Напомним, ранее из-за временных ограничений на работу российских аэропортов были задержаны десятки рейсов. Пассажирам приходится часами ожидать вылета.

#Аэропорт #Минтранс #ограничения #наш эксклюзив #роман старовойт
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