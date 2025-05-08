В Ватикане избрали нового Папу Римского

В Ватикане в четверг избрали нового Папу Римского. Из трубы Сикстинской капеллы около семи часов вечером пошел белый дым. По случаю избрания нового понтифика зазвонили колокола.

Вскоре избранный глава Римско-Католической церкви должен появиться перед верующими и произнести традиционное благословение Urbi et Orbi. Его имя пока неизвестно.

Напомним, конклав начался накануне. Избрать Папу Римского кардиналам с первого раза не удалось.

Предыдущий понтифик умер 21 апреля. Франциск скончался от инсульта в возрасте 88 лет.