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Белоусов и главы иностранных делегаций возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Участники церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания.
2025-05-08 11:34:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов и главы иностранных делегаций возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие руководящий состав военных ведомств Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Казахстана, Индии, Монголии, Кубы, Египта, Алжира, Ливии, Буркино-Фасо, Лаоса, Мьянмы, Нигера, Нигерии, Таиланда, Экваториальной Гвинеи, и ЮАР.

Присутствующие  почтили память погибших воинов минутой молчания.
Мероприятие завершилось торжественным маршем роты почетного караула и оркестра.

Ранее глава российского оборонного ведомства провел переговоры со своими коллегами из иностранных государств, которые приехали в Россию на торжественные мероприятия, которые приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так, Белоусов провел встречу с министром национальной обороны Конго Шарлем Ришаром Монджо и главой абхазского военного ведомства Владимиром Ануа.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#в стране и мире #Андрей Белоусов #Мемориал Могила Неизвестного солдата
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