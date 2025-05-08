Белоусов и главы иностранных делегаций возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Министр обороны России Андрей Белоусов и главы иностранных делегаций возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие руководящий состав военных ведомств Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Казахстана, Индии, Монголии, Кубы, Египта, Алжира, Ливии, Буркино-Фасо, Лаоса, Мьянмы, Нигера, Нигерии, Таиланда, Экваториальной Гвинеи, и ЮАР.

Присутствующие почтили память погибших воинов минутой молчания.

Мероприятие завершилось торжественным маршем роты почетного караула и оркестра.

Ранее глава российского оборонного ведомства провел переговоры со своими коллегами из иностранных государств, которые приехали в Россию на торжественные мероприятия, которые приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так, Белоусов провел встречу с министром национальной обороны Конго Шарлем Ришаром Монджо и главой абхазского военного ведомства Владимиром Ануа.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.