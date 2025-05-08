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В индийском Пенджабе ввели режим повышенной готовности

Власти Индии допускают ответный удар Пакистана, и приняли соответствующие меры.
Марина Крижановская 2025-05-08 01:10:04
© Фото: Olaf Krüger imageBROKER.com Globallookpress

В Индии ввели режим повышенной готовности на границе с Пакистаном. Речь идет о районах штата Пенджаб. По сообщениям главы отделения «Партии простого человека» Амана Арора, власти отменили общественные мероприятия.

«Все приграничные районы Пенджаба переведены в состояние повышенной готовности, а общественные мероприятия отменены после ракетных ударов Индии по девяти объектам в Пакистане, связанным с террористическими организациями», - приводит его слова индийское издание Hindustan Times.

Политик отметил готовность властей к возможному ответному удару Пакистана. Например, там провели учения и «репетиции по отключению электроэнергии». Индия предполагает, что Пакистан захочет ответить контратакой, но все необходимые меры уже приняты, заверил Арора.

Этот штат является стратегической территорией, так как общая протяженность границы с Пакистаном там составляет 532 километра. В связи с этим местная полиция полностью подготовлена и готова поддержать индийскую армию, выступая второй линией обороны в противостоянии с Пакистаном.

Напомним, в ночь с 6 на 7 мая Индия нанесла удары по Пакистану, заявив о начале операции «Синдур». Под ракетные обстрелы попали девять целей на пакистанской территории и подконтрольной ему части Кашмира. По последним данным, погибли не менее 30 человек, 46 жителей получили ранения различной степени тяжести.

В ту же ночь пакистанское минобороны сообщило о пяти уничтоженных истребителях Индии, о посте в секторе Дхундиал на линии контроля и сбитом беспилотнике.

Этому предшествовала сложившаяся напряженность между соседствующими государствами на фоне произошедшего 22 апреля теракта. Тогда террористы напали на туристов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир. Погибли не менее 25 индийцев и один гражданин Непала.

#в стране и мире #Индия #Пакистан #конфликт #Пенджаб #боеготовность
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