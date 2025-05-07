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Свыше 30 человек погибли при боестолкновениях Индии и Пакистана

По данным индийской полиции, не менее 10 мирных жителей погибли на территории Кашмира.
Глеб Владовский 2025-05-07 08:30:35
© Фото: Saqib Majeed, Keystone Press Agency, Globallookpress

Число погибших в результате индийских обстрелов по территории Пакистана выросло до 26. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу местных ВС Асима Мунира. Информацию о гибели мирных жителей также подтвердил в интервью телеканалу Dunya News генерал-лейтенант Ахмад Шариф.

Как сообщает агентство, в результате ракетных ударов еще 46 человек получили ранения различной степени тяжести.

По данным индийской полиции, не менее 10 человек погибли в Кашмире в ходе обмена ракетными ударами. Еще 48 мирных жителей получили травмы, пишет Reuters.

Ранее глава Минобороны исламской республики Хаваджа Асиф назвал условия, при которых Пакистан прекратит военные действия против Индии. Напомним, ночью 7 мая индийские вооруженные силы заявили о начале военной операции под кодовым названием «Синдур» против террористов на территории соседнего государства.

#Индия #Пакистан #ракетные удары #боестолкновения
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