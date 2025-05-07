Глава МО Пакистана сообщил о пяти уничтоженных истребителях Индии

Пакистанские вооруженные силы сбили пять истребителей военно-воздушных сил Индии, а также беспилотный летательный аппарат в ответ на трансграничную агрессию соседа.

Кроме этого, уничтожен штаб бригады и пост в секторе Дхундиал на линии контроля двух стран. Об этом сообщил телеканал Geo TV, цитируя министра обороны Хаваджа Асифа.

«Вооруженные силы Пакистана в ответных ударах сбили пять самолетов индийских ВВС (IAF), беспилотник и уничтожили штаб бригады после того, как Индия нанесла ракетные удары по городам Пенджаб и Азад Кашмир», - написали пакистанские журналисты со ссылкой на главу минобороны республики.

Кроме того, ВС Пакистана заявили о продолжающейся интенсивной перестрелке, во время которой «армия Пакистана атакует позиции» армии Индии.

Немногим ранее стало известно, что по меньшей мере восемь пакистанцев погибли и 35 получили ранения из-за ракетных атак Индии на города Пенджаб и Азад Кашмир.

При этом индийская сторона уведомила об уничтожении 17 террористов в ходе операции «Синдур» на территории Пакистана, еще 60 ранены. Согласно минобороны Индии, в ночь на 7 мая войска нанесли удар по террористической инфраструктуре в подконтрольной Пакистану части союзной территории Джамму и Кашмир.

Конфликт соседствующих стран - обладателей ядерного оружия - начался 22 апреля, когда произошел теракт рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир. Тогда погибли по разным данным от 25 до 27 человек.