В Пакистане назвали условия для прекращения боевых действий

Названы условия, при которых Пакистан прекратит военные действия против Индии. Об этом сообщил глава Минобороны исламской республики Хаваджа Асиф.

«Если Индия нападет, мы ответим. Если они отступят, мы обязательно свернем свои военные действия», - приводит его слова Bloomberg.

Асиф также отметил, что в настоящее время с Индией нет каких-либо контактов после обмена ракетными ударами.

Напомним, ночью, 7 мая, индийские вооруженные силы заявили о начале военной операции под кодовым названием «Синдур» против террористов на территории Пакистана. В результате произошел обмен ракетными ударами.