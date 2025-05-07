МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пакистан нанес ответный удар по Индии

Ранее в индийском минобороны заявили о начале операции против террористической инфраструктуры соседей.
Константин Денисов 2025-05-07 00:46:00
© Фото: Rana Sajid Hussain ZUMAPRESS.com Globallookpress

Пакистан нанес ответный удар по Индии после обстрела Нью-Дели девяти объектов своей инфраструктуры. Об этом сообщает SAMAA TV.

Подробности атаки не уточняются, сведения о примененном оружии и целях также пока отсутствуют.

Ранее стало известно о том, что Индия начала операцию «Синдур» в отношении Пакистана.

Власти уверяют, что ударили исключительно по девяти террористическим объектам инфраструктуры, не затронув военную.

Напомним, отношения между странами ухудшились после того, как 27 апреля двое неизвестных расстреляли толпу туристов в Индии. В Дели утверждают, что преступниками были пакистанские террористы. В результате инцидента погибли 27 человек.

Пакистан всячески отрицает свою причастность к случившемуся.

#Индия #Пакистан #Теракт
