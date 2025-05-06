Индия нанесла ракетный удар по Пакистану

Индия нанесла ракетный удар по террористической инфраструктуре Пакистана. Об этом сообщает минобороны страны.

В ведомстве уточнили, что ни один военный объект Пакистана не был атакован и не пострадал.

Вооруженные силы Индии начали «Операцию Синдур». По словам силового ведомства, атака Пакистана носит целенаправленный и взвешенный характер и не должна привести к эскалации.

Всего по данным минобороны Индии были атакованы девять террористических объектов на территории Пакистана.

Напомним, отношения между странами ухудшились после того, как 27 апреля двое неизвестных расстреляли толпу туристов в Индии. В Нью-Дели утверждают, что преступниками были пакистанские террористы. В результате инцидента погибли 27 человек.

В свою очередь, Пакистан отверг свою причастность к теракту.