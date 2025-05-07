Хуситы пообещали не мешать проходу иностранных судов, кроме израильских

Йеменские хуситы пообещали не мешать проходу иностранных судов через Аравийское в Красное моря. Об этом сообщил РИА Новости в член политбюро «Ансар Алла» Мухаммед аль-Бахити.

«Мы договорились остановить только военные операции против Соединенных Штатов, но наши военные операции по поддержке Газы продолжаются», – сказалаль-Бахити.

При этом он не стал скрывать, что суда, связанные с Израилем, станут законными целями ударов.

Что касается американских судов, то им также будет разрешён проход через указанную акваторию.

Напомним, ранее Израиль и Йемен обменялись ударами. Сначала хуситы выпустили ракету по аэропорту Бен-Гурион, а затем Израиль атаковал цементный завод и порт в Йемене.