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Хуситы пообещали не мешать проходу иностранных судов, кроме израильских

Также под ограничения попадут те суда, которые следуют в израильские порты.
Константин Денисов 2025-05-07 23:59:56
© Фото: Xinhua Globallookpress

Йеменские хуситы пообещали не мешать проходу иностранных судов через Аравийское в Красное моря. Об этом сообщил РИА Новости в член политбюро «Ансар Алла» Мухаммед аль-Бахити.

«Мы договорились остановить только военные операции против Соединенных Штатов, но наши военные операции по поддержке Газы продолжаются», – сказалаль-Бахити.

При этом он не стал скрывать, что суда, связанные с Израилем, станут законными целями ударов.

Что касается американских судов, то им также будет разрешён проход через указанную акваторию.

Напомним, ранее Израиль и Йемен обменялись ударами. Сначала хуситы выпустили ракету по аэропорту Бен-Гурион, а затем Израиль атаковал цементный завод и порт в Йемене.

#в стране и мире #Израиль #Йемен #Хуситы
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