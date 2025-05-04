Восемь человек ранены при обстреле аэропорта Бен-Гуриона

В результате ракетного обстрела аэропорта имени Бен-Гуриона пострадали восемь жителей. Об этом сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля.

«Медики оказывают помощь и направляют восемь пострадавших в больницы Шамир -Асаф Арофе и Шиба», - сообщила пресс-служба.

У некоторых из пострадавших есть травмы конечностей, головы, а также состояние шока.

Этим днем Йемен вновь выпустил ракеты на Израиль, в этот раз осколок ракеты попал на территорию аэропорта Бен-Гуриона, после этого пришлось закрыть для взлетов и посадок воздушную гавань. До этого местные власти сообщали, что у двух местных жителей есть легкие ранения.

Помимо этого, министр обороны Израиля Исраэль Кац в ответ на произошедшее заявил, что израильское государство ответит в семикратном размере за ракетную атаку по аэропорту, которая проводилась йеменским движением «Ансар-Аллах».