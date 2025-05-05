МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Два человека погибли и 42 пострадали после ударов Израиля по заводу в Йемене

Свыше 40 человек получили ранения.
Константин Денисов 2025-05-05 23:34:58
© Фото: Ihsan0622 X.com

Как минимум два человека погибли и 42 пострадали в результате ударов Израиля по цементному заводу «Баджель» в провинции Эль-Ходейда на западе Йемена. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

Известно, что ЦАХАЛ совершил авиационный налет. В то же время сообщается, что США не принимали участия в атаке на позиции хуситов.

Кроме завода, израильские войска атаковали порт Эль-Ходейда. Ранее сообщалось о 20 пострадавших.

Такие шаги Израиля можно расценивать как ответ на атаку йеменскими хуситами аэропорта Бен-Гурион, по которому была выпущена ракета. Израильская сторона уверяет, что на воздушную гавань упали обломки после того, как она была сбита ПВО.

Что касается хуситов, то по их версии снаряд достиг цели, свидетельством чему служит огромная воронка на месте попадания.

#в стране и мире #Израиль #Йемен #Хуситы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 