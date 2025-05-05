Два человека погибли и 42 пострадали после ударов Израиля по заводу в Йемене

Как минимум два человека погибли и 42 пострадали в результате ударов Израиля по цементному заводу «Баджель» в провинции Эль-Ходейда на западе Йемена. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

Известно, что ЦАХАЛ совершил авиационный налет. В то же время сообщается, что США не принимали участия в атаке на позиции хуситов.

Кроме завода, израильские войска атаковали порт Эль-Ходейда. Ранее сообщалось о 20 пострадавших.

Такие шаги Израиля можно расценивать как ответ на атаку йеменскими хуситами аэропорта Бен-Гурион, по которому была выпущена ракета. Израильская сторона уверяет, что на воздушную гавань упали обломки после того, как она была сбита ПВО.

Что касается хуситов, то по их версии снаряд достиг цели, свидетельством чему служит огромная воронка на месте попадания.