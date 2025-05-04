Минфин Сербии: Вучич сдержит слово и приедет в Москву в День Победы

Президент Сербии Александр Вучич сдержит слово и приедет в Москву на празднование 80-летия Победы. Об этом заявил министр финансов стран Синиша Мали в эфире Радио и телевидения Сербии (РТС).

«Одно я могу сказать, зная его, учитывая, что он человек слова, он дал слово, что будет там, я предполагаю, что он сдержит свое слово», — сказал Мали.

Отмечается, что сейчас Александр Вучич чувствует себя лучше. Он покинул медучреждение.

Напомним, что сербскому лидеру стало плохо во время поездки в США, из-за чего ему пришлось вернуться в свою страну и отменить все встречи, запланированные с американскими коллегами.