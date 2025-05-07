Эстония закрыла воздушное пространство для полетов в Москву на 9 Мая

Эстония закрыла воздушное пространство для лидеров других стран, летящих в Москву на празднование в честь Дня Победы. Об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.

«Использование воздушного пространства Эстонии для полета в Москву на парад в честь 9 Мая исключено, и Эстония не собирается каким-либо образом поддерживать проведение данного мероприятия», - цитирует его портал ERR.

Ранее аналогичным образом поступили Латвия и Литва. Обе страны закрыли свое воздушное пространство для президента Сербии Александра Вучича, который планировал прилететь на Парад Победы в Москву.

Эти действия, однако, оказались безрезультатны. Александр Вучич сегодня прибыл в Россию, также в Москве уже приземлились самолеты председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Лулы да Силвы, лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, а также главы Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого.