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Эстония закрыла воздушное пространство для полетов в Москву на 9 Мая

Ранее Латвия и Литва закрыли свою воздушное пространство для Александра Вучича, который направлялся в Москву на Парад Победы.
Анастасия Бобылева 2025-05-07 21:01:03
© Фото: Jens Kalaene dpa Globallookpress

Эстония закрыла воздушное пространство для лидеров других стран, летящих в Москву на празднование в честь Дня Победы. Об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.

«Использование воздушного пространства Эстонии для полета в Москву на парад в честь 9 Мая исключено, и Эстония не собирается каким-либо образом поддерживать проведение данного мероприятия», - цитирует его портал ERR.

Ранее аналогичным образом поступили Латвия и Литва. Обе страны закрыли свое воздушное пространство для президента Сербии Александра Вучича, который планировал прилететь на Парад Победы в Москву.

Эти действия, однако, оказались безрезультатны. Александр Вучич сегодня прибыл в Россию, также в Москве уже приземлились самолеты председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Лулы да Силвы, лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, а также главы Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгемы Мбасого.

#Москва #в стране и мире #9 мая #день победы #эстония #полеты
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