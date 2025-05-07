Си Цзиньпин вылетел в Москву на празднование Дня Победы

Председатель КНР Си Цзиньпин отправился в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Xinhua.

«Председатель КНР Си Цзиньпин в среду специальным самолетом отбыл из Пекина в Москву для совершения государственного визита в Россию и участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы», - говорится в материале.

Также сообщается, что президент Сербии Александр Вучич вылетел в Москву для участия в этих мероприятиях, пишет портал Informer.

Ранее сообщалось, что Литва и Латвия запретили борту сербского лидера пролетать над их территорией в Россию.

Напомним, в праздничных мероприятиях в Москве примут участие в общей сложности более двух десятков лидеров иностранных государств. Помощник президента РФ Юрий Ушаков огласил полный список приглашенных гостей.