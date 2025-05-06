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Кремль озвучил список иностранных лидеров на Параде Победы в Москве

Военнослужащие 13 государств также станут непосредственными участниками парада.
Анастасия Бобылева 2025-05-06 16:00:01
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Помощник российского президента Юрий Ушаков назвал все страны, чьи представители планируют приехать на празднование Дня Победы в Москву 9 мая. По его словам, ожидается приезд 29 лидеров.

«Будем называть просто страны: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Абхазия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, КНР, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Южная Осетия», - перечислил он.

Еще несколько государств - Индия, Никарагуа, Индонезия и Южно-Африканская Республика - будут представлены на высоком уровне, однако их лидеры не приедут в Россию. Также на парад приглашены главы всех аккредитованных в РФ политических представительств и руководители оборонных ведомств.

Ушаков также рассказал, что военнослужащие 13 государств примут непосредственное участие в параде. По Красной площади пройдут расчеты Азербайджана, Белоруссии, Китая, Египта, Вьетнама, Казахстана, Монголии, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Мьянмы и Лаоса. Помимо этого, на праздновании будут присутствовать ветераны, в том числе из Израиля и США.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле в День Победы пройдет прием в честь глав иностранных делегаций. После него, как стало известно позже, состоятся встречи с лидерами Бразилии, Египта, Индонезии, после - беседа с президентом Сербии, а также встреча с представителем правительства Словацкой Республики.

#9 мая #Парад Победы #Юрий Ушаков
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