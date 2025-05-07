Работа аэропорта Внуково восстановлена

Аэропорт Внуково в Москве восстановил работу в штатном режиме после отмены ограничений на полеты. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Международный аэропорт Внуково восстановил работу в штатном режиме. Сотрудники аэропорта Внуково и авиакомпаний прикладывали все усилия,чтобы минимизировать неудобства, причиненные пассажирам, и оперативно восстановить полноценную работу всех служб и подразделений», - говорится в сообщении.

В аэропорту предупредили, что на входе сотрудники могут попросить показать посадочный талон или маршрутную квитанцию, и посоветовали приезжать пораньше. Уточняется, что сейчас в связи с прибытием ветеранов и туристов из России и других стран в воздушной гавани усилены меры безопасности.

Ограничения на прием и вылет воздушных судов во Внуково ввели вечером во вторник 6 мая и отменили ранним утром в среду 7 мая. За это время на запасные аэродромы отправились 58 рейсов, а сам аэропорт оказался переполнен пассажирами, ожидающими вылета. Многие из них даже пытались уснуть на полу или на ленточных транспортерах багажа.