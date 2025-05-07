МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Работа аэропорта Внуково восстановлена

Ограничения ввели вечером во вторник, из-за чего 58 самолетов пришлось отправить на запасные аэродромы.
Анастасия Бобылева 2025-05-07 17:45:29
© Фото: vnukovoairport_VKO, Telegram © Видео: vnukovoairport_VKO, Telegram

Аэропорт Внуково в Москве восстановил работу в штатном режиме после отмены ограничений на полеты. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Международный аэропорт Внуково восстановил работу в штатном режиме. Сотрудники аэропорта Внуково и авиакомпаний прикладывали все усилия,чтобы минимизировать неудобства, причиненные пассажирам, и оперативно восстановить полноценную работу всех служб и подразделений», - говорится в сообщении.

В аэропорту предупредили, что на входе сотрудники могут попросить показать посадочный талон или маршрутную квитанцию, и посоветовали приезжать пораньше. Уточняется, что сейчас в связи с прибытием ветеранов и туристов из России и других стран в воздушной гавани усилены меры безопасности.

Ограничения на прием и вылет воздушных судов во Внуково ввели вечером во вторник 6 мая и отменили ранним утром в среду 7 мая. За это время на запасные аэродромы отправились 58 рейсов, а сам аэропорт оказался переполнен пассажирами, ожидающими вылета. Многие из них даже пытались уснуть на полу или на ленточных транспортерах багажа.

#Москва #в стране и мире #Аэропорт #ограничения #Внуково
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 