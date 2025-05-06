Аэропорты Внуково и Шереметьево возобновили работу после введенных ограничений

Московские аэропорты Внуково и Шереметьево возобновили свою работу после введенных ограничений 6 мая. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

«В аэропортах Шереметьево и Внуково в 03:39 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», – говорится в сообщении.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось об ограничениях аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский в столичном регионе, а также в Калуге.

В последние две ночи столичный регион стал активно подвергаться атакам украинских БПЛА. Системам ПВО удается успешно справиться с дронами ВСУ, однако аэропорты на время их налетов приходится закрывать ради безопасности полетов и пассажиров.