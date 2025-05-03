Жительница Новороссийска рассказала, как проснулась от тряски при ударах БПЛА

Жительница Новороссийска рассказала, как проснулась из-за ощутимой тряски и громких звуков во время ночной атаки дронов ВСУ на город. БПЛА ударил по 12 этажу, собеседница «Звезды» проживала на пятом этаже, но тем не менее чувствовала сильнейшую вибрацию.

«Окна зазвенели жестко, люди начали что-то кричать, сирена громко орала. Мы, конечно, испугались жутко... Было ощущение, что дом сейчас сложится как карточный домик», - рассказала она «Звезде».

По ее словам, атака произошла под утро, все жители еще спали.

Напомним, ночью ВСУ атаковали Краснодарский край, в наибольшей степени пострадал Новороссийск, пятеро жителей пострадали. По данным Минобороны, в регионе ликвидировали 47 дронов противника.

Ранее «Звезде» показали, как выглядит одна из квартир после атаки.