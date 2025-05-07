Кремль: все указания по поводу временного перемирия даны

Позиция России по поводу временного перемирия в праздничные дни известна, все указания даны, новых не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Позиция наша по перемирию хорошо известна, все указания даны, никаких новых элементов здесь нет», - сказал Песков журналистам.

Напомним, объявленное Владимиром Путиным временное перемирие должно действовать с 8 по 10 мая включительно. На это время боевые действия будут приостановлены.

Ранее Дмитрий Песков назвал объявленное временное перемирие проявлением доброй воли президента России.