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Песков назвал перемирие к юбилею Победы проявлением доброй воли Путина

С 8 по 11 мая включительно российская сторона приостанавливает боевые действия.
Ирина Егорова 2025-04-28 18:55:13
© Фото: Kremlin Pool, via Global Look Press, Global Look Press

Объявление майского перемирия президентом России Владимиром Путиным - это проявление доброй воли главы государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Мы подчеркиваем нашу готовность к траектории мирного урегулирования», - пояснил Песков.

В дни 80-летней годовщины Великой Победы, с 8 по 11 мая включительно, боевые действия будут приостановлены, заявил ранее Путин. Российская сторона ожидает, что Украина также последует этому примеру. В случае нарушения режима прекращения огня, подчеркнули в Кремле, российская армия даст адекватный и эффективный ответ.

Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами.

#день победы #Владимир Путин #Дмитрий Песков #перемирие
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