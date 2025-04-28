Объявление майского перемирия президентом России Владимиром Путиным - это проявление доброй воли главы государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Мы подчеркиваем нашу готовность к траектории мирного урегулирования», - пояснил Песков.

В дни 80-летней годовщины Великой Победы, с 8 по 11 мая включительно, боевые действия будут приостановлены, заявил ранее Путин. Российская сторона ожидает, что Украина также последует этому примеру. В случае нарушения режима прекращения огня, подчеркнули в Кремле, российская армия даст адекватный и эффективный ответ.

Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами.