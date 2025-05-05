Международный аэропорт Домодедово приостановил прием и отправку самолетов. Как пояснили в Росавиации, эти меры носят временный характер, они нужны для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Изменения в графике воздушной гавани вступили в силу в 02:38 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Временные ограничения в 02:38 МСК введены на работу аэропорта Домодедово (код ИКАО: UUDD)», - написал он.

Службы аэропорта, экипажи воздушных судов, а также авиадиспетчеры делают все возможное для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 4 мая сообщалось, что аэропорт Петрозаводска временно прекратил принимать и отправлять рейсы. Ограничения ввели в 15:49 по московскому времени.