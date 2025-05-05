МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Аэропорт Домодедово приостановил прием и отправку самолетов

С 02:38 по московскому времени в Домодедово не принимают и не отправляют авиарейсы.
Дарина Криц 2025-05-05 03:35:35
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Международный аэропорт Домодедово приостановил прием и отправку самолетов. Как пояснили в Росавиации, эти меры носят временный характер, они нужны для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Изменения в графике воздушной гавани вступили в силу в 02:38 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Временные ограничения в 02:38 МСК введены на работу аэропорта Домодедово (код ИКАО: UUDD)», - написал он.

Службы аэропорта, экипажи воздушных судов, а также авиадиспетчеры делают все возможное для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 4 мая сообщалось, что аэропорт Петрозаводска временно прекратил принимать и отправлять рейсы. Ограничения ввели в 15:49 по московскому времени.

#Самолет #аэропорты #Домодедово #ограничения в работе
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 