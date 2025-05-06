Боец ВС РФ рассказал о родившейся дочери, пока он находился в плену

Вернувшийся из украинского плена военнослужащий ВС РФ Александр рассказал, что стал отцом. О том, что у него родилась дочь, он узнал, будучи в плену. Корреспондент «Звезды» пообщалась с бойцом, которой он сообщил эту новость и что у него отличное настроение.

Он сказал, что не знал о предстоящем обмене. В какой-то момент к нему просто подошли, «выдернули с места» и отправили на Родину. При этом он не знал, куда его везут. Также он поделился планами на ближайшее будущее.

«На волю вернулся, домой. <...> К семье хотелось бы приехать. Дочка родилась, пока я был в плену. Хотелось бы увидеть, приехать», - поделился Александр.

Также бойца дома ждут мать и сестра, другие родственники.

Напомним, 6 мая произошел обмен военнопленными с украинской стороной по формуле 205 на 205. Это состоялось на территории Белоруссии. Посредническую гуманитарную миссию выполнили ОАЭ.

Самолет с российскими военнослужащими уже приземлился в Московской области. Их разместят в медицинских учреждениях Минобороны России, где они смогут пройти лечение и реабилитацию.