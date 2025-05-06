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В Подмосковье встретили самолет с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ

Посредничество при проведении обмена оказали ОАЭ. Бойцов разместят для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.
2025-05-06 23:19:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Московской области приземлился самолет, на котором на Родину доставили 205 российских бойцов. Все они находились в украинском плену. Сегодня, 6 мая, их удалось обменять на такое же количество военнослужащих ВСУ.

Обмен произошел на белорусской территории. Посредником в этом вопросе вновь выступили Объединенные Арабские Эмираты.

После проведенного обмена российским военным оказали медицинскую и психологическую помощь, а также предоставили возможность связаться со своими родственниками.

На Родине, в России, их разместят в медицинских учреждениях Минобороны России, где военнослужащие смогут пройти лечение и реабилитацию.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #Московская область #обмен пленными
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