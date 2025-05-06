В Подмосковье встретили самолет с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ

В Московской области приземлился самолет, на котором на Родину доставили 205 российских бойцов. Все они находились в украинском плену. Сегодня, 6 мая, их удалось обменять на такое же количество военнослужащих ВСУ.

Обмен произошел на белорусской территории. Посредником в этом вопросе вновь выступили Объединенные Арабские Эмираты.

После проведенного обмена российским военным оказали медицинскую и психологическую помощь, а также предоставили возможность связаться со своими родственниками.

На Родине, в России, их разместят в медицинских учреждениях Минобороны России, где военнослужащие смогут пройти лечение и реабилитацию.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.