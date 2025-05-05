Собянин: в Подольске ПВО сбила летевшие к Москве беспилотники

В Подмосковье удалось не допустить атаку беспилотников, направлявшихся к российской столице.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны сбили четыре таких объекта.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву», - написал мэр Москвы.

Летательные аппараты удалось сбить, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Прежде сообщалось, что с вечера субботы, 3 мая, над тремя регионами страны сбили 13 украинских дронов.

Большая часть из них остановлена в Ростовской области (11 беспилотников). По одному аппарату сбили в Белгородской и Брянской областях.