МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Собянин: в Подольске ПВО сбила летевшие к Москве беспилотники

Российские военнослужащие сбили четыре вражеских БПЛА, на месте падения обломков работают специалисты.
Дарина Криц 2025-05-05 02:59:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Подмосковье удалось не допустить атаку беспилотников, направлявшихся к российской столице.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны сбили четыре таких объекта.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву», - написал мэр Москвы.

Летательные аппараты удалось сбить, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Прежде сообщалось, что с вечера субботы, 3 мая, над тремя регионами страны сбили 13 украинских дронов.

Большая часть из них остановлена в Ростовской области (11 беспилотников). По одному аппарату сбили в Белгородской и Брянской областях.

#Москва #Сергей Собянин #силы пво #сбили БПЛА
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 