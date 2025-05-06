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Собянин сообщил о пяти сбитых беспилотниках при подлете к Москве

Столичный мэр сообщил, что российские военнослужащие сбили пять беспилотников, направлявшихся к Москве.
Дарина Криц 2025-05-06 01:32:20
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Киевский режим не оставляет попыток атаковать российскую столицу. В ночь на 6 мая противник направил на Москву беспилотники, которые удалось сбить.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, военнослужащие сбили пять летательных аппаратов. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву», - написал он в телеграм-канале.

Согласно обновленной информации, один из дронов упал на Каширском шоссе. Экстренные службы принимают все необходимые меры. 

Сутками ранее градоначальник сообщал о сбитых над Подольском четырех беспилотниках. Они летели к Москве. Предварительно, никто не пострадал, разрушений нет.

#Москва #в стране и мире #Сергей Собянин #силы пво #сбили БПЛА
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