Ушаков: в начале сентября Путин посетит Китай

Российский президент Владимир Путин посетит Китай в начале осени этого года. Он поучаствует в мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны. Об этом сегодня журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«В конце августа - начале сентября предстоит визит нашего президента в Китайскую Народную Республику», - сказал он.

А уже завтра ожидается прибытие в нашу страну председателя КНР Си Цзиньпина. Он примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, что ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что Владимир Путин приедет в Китай на юбилей победы над японским милитаризмом.