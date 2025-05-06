МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ушаков: в начале сентября Путин посетит Китай

Президент поучаствует в мероприятиях, посвященных юбилею победы во Второй мировой войне.
Сергей Лебедев 2025-05-06 16:02:26
© Фото: Song Weiwei, Xinhua, Global Look Press

Российский президент Владимир Путин посетит Китай в начале осени этого года. Он поучаствует в мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны. Об этом сегодня журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«В конце августа - начале сентября предстоит визит нашего президента в Китайскую Народную Республику», - сказал он.

А уже завтра ожидается прибытие в нашу страну председателя КНР Си Цзиньпина. Он примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, что ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что Владимир Путин приедет в Китай на юбилей победы над японским милитаризмом.

#Китай #Владимир Путин #кнр #Президент #Юрий Ушаков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 