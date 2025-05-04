Кремль объявил о визите Си Цзиньпина в Москву 7-10 мая

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин по приглашению президента Владимира Путина посетит Россию 7-10 мая с официальным визитом и примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе визита состоится личная встреча глав государств, переговоры и подписание целого ряда межправительственных и межведомственных документов.

«В ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня», - говорится в сообщении.

Посольство КНР в Москве тоже готовится к памятной дате. В преддверии 80-летия Победы там организовали и провели вечер, посвященный сохранению исторической памяти.

На мероприятие пригласили детей и внуков советских бойцов и военачальников, воевавших в Китае в годы Второй мировой войны и помогавших китайскому народу в сопротивлении японским захватчикам.

Китайские парадные расчеты также примут участие в торжественном марше по брусчатке Красной площади. Ранее сообщалось, что они уже приступили к тренировкам и репетициям, а также побывали в парке «Патриот» в музейном комплексе «Дорога памяти», где ознакомились с масштабными экспозициями.

Напомним, 9 Мая в Москву приедут около двух десятков лидеров государств и правительств. Среди них представители Китая, Индии, Бразилии, Сербии, Словакии и стран СНГ. Приглашены военные из 19 стран.