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Путин посетит Китай в честь 80-летия победы над японским милитаризмом

Си Цзиньпин в свою очередь приедет в Москву ко Дню Победы.
Виктория Бокий 2025-02-19 13:20:48
© Фото: Rao Aimin, XinHua, Globallookpress

Президент России Владимир Путин приедет в КНР на празднование 80-летия победы над японским милитаризмом в конце августа - начале сентября. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Также стало известно, что ко Дню Победы в Великой Отечественной войне Москву посетит председатель КНР Си Цзиньпин.

«Председатель Си Цзиньпин приурочил свой очередной визит в Москву к торжественным мероприятиям в честь Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. А президент Путин посетит Китай в привязке к 80-й годовщине победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны в конце августа - начале сентября», - сказал Лавров.

Ранее посол РФ в Китае Игорь Моргулов сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что Си Цзиньпин принял приглашение принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы 9 мая в Москве.

Тогда же глава КНР пригласил российского лидера Владимира Путина в Китай на празднование 80-летия победы китайского народа в антияпонской войне.

#Москва #9 мая #Владимир Путин #кнр #Си Цзиньпин #80-летие победы в Великой Отечественной войне
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