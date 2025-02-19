Путин посетит Китай в честь 80-летия победы над японским милитаризмом

Президент России Владимир Путин приедет в КНР на празднование 80-летия победы над японским милитаризмом в конце августа - начале сентября. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Также стало известно, что ко Дню Победы в Великой Отечественной войне Москву посетит председатель КНР Си Цзиньпин.

«Председатель Си Цзиньпин приурочил свой очередной визит в Москву к торжественным мероприятиям в честь Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. А президент Путин посетит Китай в привязке к 80-й годовщине победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны в конце августа - начале сентября», - сказал Лавров.

Ранее посол РФ в Китае Игорь Моргулов сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что Си Цзиньпин принял приглашение принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы 9 мая в Москве.



Тогда же глава КНР пригласил российского лидера Владимира Путина в Китай на празднование 80-летия победы китайского народа в антияпонской войне.