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Опубликованы кадры освобождения населенного пункта Лысовка

Лысовку освободили военнослужащие 137-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр», отметили в Минобороны России.
2025-05-06 16:17:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российское оборонное ведомство публикует кадры освобождения населенного пункта Лысовка на территории Донецкой Народной Республики. Это сделали военнослужащие 137-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр».

«Этот район имел важное стратегическое значение для противника, представляя собой мощный укрепрайон с развитой системой обороны», - сообщили в МО РФ. 

Отмечено, что враг использовал все доступные средства, пытаясь удержать позиции. Российские военнослужащие овладели населенным пунктом, несмотря на массированные обстрелы и постоянные атаки украинских дронов. При этом были продемонстрированы высокий уровень боевой выучки, а также стойкость. 

Особую сложность создало мощное радиоэлектронное противодействие со стороны неприятеля - оно серьезно затрудняло работу российских беспилотников. Но все это не остановило наших бойцов. 

Огневые точки врага удалось подавить благодаря умелому применению ударных БПЛА и артиллерии. Штурмовые группы прошли по расчищенным направлениям и вынудили врага отступить, понеся серьезные потери. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ДНР #Донбасс #освобождение #спецоперация #группировка «Центр» #Лысовка
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