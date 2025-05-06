Опубликованы кадры освобождения населенного пункта Лысовка

Российское оборонное ведомство публикует кадры освобождения населенного пункта Лысовка на территории Донецкой Народной Республики. Это сделали военнослужащие 137-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр».

«Этот район имел важное стратегическое значение для противника, представляя собой мощный укрепрайон с развитой системой обороны», - сообщили в МО РФ.

Отмечено, что враг использовал все доступные средства, пытаясь удержать позиции. Российские военнослужащие овладели населенным пунктом, несмотря на массированные обстрелы и постоянные атаки украинских дронов. При этом были продемонстрированы высокий уровень боевой выучки, а также стойкость.

Особую сложность создало мощное радиоэлектронное противодействие со стороны неприятеля - оно серьезно затрудняло работу российских беспилотников. Но все это не остановило наших бойцов.

Огневые точки врага удалось подавить благодаря умелому применению ударных БПЛА и артиллерии. Штурмовые группы прошли по расчищенным направлениям и вынудили врага отступить, понеся серьезные потери.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.