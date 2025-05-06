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Потомки фронтовиков выполнили боевые задачи с портретами героев на броне

В акции «Бессмертный полк» участвуют военнослужащие - несут фотографии своих предков на технике.
Павел Кутаренко 2025-05-06 10:36:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Красноармейском направлении расчет системы дистанционного минирования «Земледелие» выполняет очередную боевую задачу - заминировать подходы к позициям наших войск. Но этот выезд - особенный. Командир взвода Иван Кравцов отправляется в бой с портретом своего прадеда Михаила Кусова, прошедшего фронты Великой Отечественной и погибшего в концлагере после попытки организовать побег товарищей.

«Мой прадед пошел на фронт в 34 года, я - в 23. Продолжаем их дело», - говорит Иван.

В составе огневого прикрытия - Андрей Булатов, внук артиллериста Якова Пирожкова, водителя легендарной «Катюши», прошедшего Украину, Белоруссию и Берлин.

«Помню, как перебирал его медали в детстве. Может, и с этих мест он запускал свои ракеты», - вспоминает Андрей.

«Бессмертный полк» проводят танкисты 74-й гвардейской мотострелковой бригады - они разместили фотографии своих героических предков прямо на броне. Механик-водитель Станислав Соколов бережно хранит снимок прадеда - Героя Советского Союза Федора Зинченко, первого коменданта Рейхстага.

«Он со мной в каждом бою. Помогает, оберегает», - уверен Станислав.

Командир танка Константин Акимов идет по стопам прадеда Мирона Белоусова, который прошел всю войну.

«Он прошел через всю Украину. Я теперь здесь, с ним», - говорит Константин.

Боевые задачи выполняются точно и эффективно. «Земледелие» уже лишило ВСУ более 50 единиц техники. А танковый расчет с портретами на броне уничтожил вражеский опорный пункт. Только сегодня в экипаже было шестеро - трое бойцов и трое героев из прошлого, чья память живет в каждом боевом выезде.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #Бессмертный полк #военнослужащие #наш эксклюзив #СВО
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