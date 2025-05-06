Бундестаг отказался проводить второй тур выборов после провала Мерца

Бундестаг не будет проводить второй тур голосования по кандидатуре Фридриха Мерца 6 мая. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

Издание, ссылаясь на источники в блоке ХДС/ХСС, сообщает, что все запланированные визиты лидера фракции на 7 мая сейчас находятся под вопросом. В планах у политика была поездка в Париж, а после - в Варшаву.

Немногим ранее стало известно, что лидер альянса ХДС/ХСС Фридрих Мерц не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы стать канцлером ФРГ в первом туре. За кандидата проголосовали 310 человек из необходимых 316. Против него оказались 307 парламентариев, трое воздержались, и один бюллетень оказался недействителен.