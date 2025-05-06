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Бундестаг отказался проводить второй тур выборов после провала Мерца

Ранее кандидат на пост канцлера Германии не набрал необходимое количество голосов в первом туре.
Игнат Далакян 2025-05-06 12:22:04
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости

Бундестаг не будет проводить второй тур голосования по кандидатуре Фридриха Мерца 6 мая. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

Издание, ссылаясь на источники в блоке ХДС/ХСС, сообщает, что все запланированные визиты лидера фракции на 7 мая сейчас находятся под вопросом. В планах у политика была поездка в Париж, а после - в Варшаву.

Немногим ранее стало известно, что лидер альянса ХДС/ХСС Фридрих Мерц не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы стать канцлером ФРГ в первом туре. За кандидата проголосовали 310 человек из необходимых 316. Против него оказались 307 парламентариев, трое воздержались, и один бюллетень оказался недействителен.

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